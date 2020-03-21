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سفير الصين بالسعودية: ملتزم بالبقاء في المنزل وفقا للتعليمات
السبت 21/مارس/2020 - 04:55 م
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الفجر السعودي
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أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشن وي تشين، التزامه بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالبقاء داخل منزله في الرياض.
وبدا السفير تشين في الصور التي نشرها على حسابه بموقع تويتر، وهو يمارس بعضاً من هواياته داخل المنزل، مثل القراءة، والرياضة، والاستمتاع بشرب القهوة.
وأوضح السفير: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي.. أجلس في البيت وأقرأ الرواية السعودية “ثمن التضحية، وأقوم بالرياضة، وأجرب الطبخ، وأشرب القهوة.. ولا تنس أن تغسل يديك باستمرار".
ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.
وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.
وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.
وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم السبت، بأهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها.
وقالت في بيانها الصادر اليوم (السبت): "إن التقيد بهذه التعليمات واجب شرعي، ويأثم المكلف عند مخالفتها لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والتقيد بهذه التعليمات من طاعة ولي الأمر.
وأوضح أن بالتقيد بالتعليمات تتحقق مصالح عامة وخاصة، وتُدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه كلما اُلتزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
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