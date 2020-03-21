سفير الصين بالسعودية: ملتزم بالبقاء في المنزل وفقا للتعليمات

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشن وي تشين، التزامه بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالبقاء داخل منزله في الرياض.





وبدا السفير تشين في الصور التي نشرها على حسابه بموقع تويتر، وهو يمارس بعضاً من هواياته داخل المنزل، مثل القراءة، والرياضة، والاستمتاع بشرب القهوة.





وأوضح السفير: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي.. أجلس في البيت وأقرأ الرواية السعودية “ثمن التضحية، وأقوم بالرياضة، وأجرب الطبخ، وأشرب القهوة.. ولا تنس أن تغسل يديك باستمرار".





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.



