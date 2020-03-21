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وزير أردني: سنتعامل مع مخالفين حظر التجول بالطرق القانونية

السبت 21/مارس/2020 - 04:46 م
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وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة
وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة
وكالات
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قال وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، مساء اليوم السبت في مؤتمر صحفي له من العاصمة عمان، إن "حظر التجوال من الإجراءات المعتادة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويجب الاعتياد عليه".

وأضاف العضايلة: أنه "سيتم التعامل مع مخالفين حظر التجول بالطرق القانونية"، داعياً لمساندة جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتقيد بإجراءاتها حظر التجول.

وذكر أنه "سيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن آليّة السّماح للمواطنين بالخروج للضرورة في أوقات محدّدة، في ظلّ وجود حظر التجوّل، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم".

كما شدد على أن "بلاده تتعامل بمصداقية وشفافية مع عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس"، لافتأً إلى أن "ما زال البعض ينساق وراء الشائعات ورسائل تحمل معلومات غير صحيحة عن عدد المصابين وحالات الوفاة".

هذا وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الأردني العميد مخلص المفلح: إن "مستوى التزام المواطنين بقرار حظر التجوال عال مع وجود بعض المخالفات".

وبدأت الأردن، اليوم، في تطبيق حظر تجول على مستوى البلاد، وذلك في إطار مساعي احتواء فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن تُعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من تطبيق 12 قراراً حكومياً للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها تعطيل جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنع التنقل بين المحافظات، ومنع التنقل إلا للضرورة، وسجلت الأردن حتى يوم أمس الجمعة 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد أغلقت في وقت سابق، جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ؛ حيث لم تعد تسمح بالتنقل بين المحافظات، مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى. 

كما أوصح الجيش أن هذا يستثني الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحسب طبيعة العمل.

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الكلمات المفتاحية

وزير أردني فيروس كورونا حظر التجول الطرق القانونية الأردن

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