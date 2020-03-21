"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة

أجمل رسائل عيد الأم 2020







































صور وبطاقات معايدة لعيد الأم 2020



- المكان الوحيد الذي نبقى فيه أحياء بعد موتنا هو قلوب أمهاتنا كل عام وأمي بألف خير. - لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لك بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا كل عام وأمهات العالم بخير. - لكل امرأه لم تنجب طفلا كل عام وانتي امي ولكل شخص فقد امه كل عام وامي هي امك. - الى اروع واعظم الامهات امهات وزوجات الشهداء كل عام وانتم بالف خير. - يا أمي يا زخة مطر يا أمي يا ريحة هلي يا أمي يا جنة عمر وأغلى شي بالدنيا.. كل عام وكل ام بخير. - محبة الام ما تحتاج كل عام عيد الام اكبر من الاعياد واللي لها من ماتت امه عسى الجنه لها بالعيد ومن عاشت امه يقبّل طاهر ارجيلها. - أمي لا يكفيك يوم ولا شهر ولا سنين كل عام أنتي كدقات قلبي لا تفارقني. - كل عام وصوتك وضحكتك عن مسمعي ماتغيب يا جنة الدنيا. - أيها الجميلات أيها الكادحات يامن خلقت الجنة تحت أقدامكم كل عام وأنتم نبض وجود الحياة.

يحتفل الوطن العربي، اليوم السبت الموافق 21 مارس 2020، بعيد الأم الذي ينتظره جميع الأبناء ليعبروا لوالدتهم عن حبهم لها، والتقدير لكل ما تقدمه لهم من سهر وتعب ومعاناة ليكبرو ويعيشو حياة سعيدة، فما تقدمه كل أم لأبنائها لا يقدر بثمن ولا بهدية، فكلمات قليلة في ذلك اليوم تشعل السعادة والبهجة في قلبهم، فلا تبخلون بها عليهن، وحاول دائمًا أن تكون الإبن البار لها، ونأسف لمن فقد أمه ويشعر بالحزن والأسي في هذا اليوم، تذكرها بالرحمة والدعاء لها.حرصًا من بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم القارئ ويبحث عنه جمعنا لكم مجموعة من أجمل رسائل عيد الأم 2020، ليقوم كل بن بأرسالها لأمه في هذا اليوم ومجموعة من أجمل الصور التي تحمل كلمات المحبة والامتنان لهم.- لكل امرأة لم تنجب طفلا كل عام وأنتي أمي ولكل شخص أمه ليست معه كل عام وأمي هي أمك.