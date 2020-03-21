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"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة

السبت 21/مارس/2020 - 05:02 م
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عيد الام
عيد الام
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يحتفل الوطن العربي، اليوم السبت الموافق 21 مارس 2020، بعيد الأم الذي ينتظره جميع الأبناء ليعبروا لوالدتهم عن حبهم لها، والتقدير لكل ما تقدمه لهم من سهر وتعب ومعاناة ليكبرو ويعيشو حياة سعيدة، فما تقدمه كل أم لأبنائها لا يقدر بثمن ولا بهدية، فكلمات قليلة في ذلك اليوم تشعل السعادة والبهجة في قلبهم، فلا تبخلون بها عليهن، وحاول دائمًا أن تكون الإبن البار لها، ونأسف لمن فقد أمه ويشعر بالحزن والأسي في هذا اليوم، تذكرها بالرحمة والدعاء لها.

أجمل رسائل عيد الأم 2020
حرصًا من بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم القارئ ويبحث عنه جمعنا لكم مجموعة من أجمل رسائل عيد الأم 2020، ليقوم كل بن بأرسالها لأمه في هذا اليوم ومجموعة من أجمل الصور التي تحمل كلمات المحبة والامتنان لهم.

- لكل امرأة لم تنجب طفلا كل عام وأنتي أمي ولكل شخص أمه ليست معه كل عام وأمي هي أمك.

- أيها الجميلات أيها الكادحات يامن خلقت الجنة تحت أقدامكم كل عام وأنتم نبض وجود الحياة.

- كل عام وصوتك وضحكتك عن مسمعي ماتغيب يا جنة الدنيا.

- أمي لا يكفيك يوم ولا شهر ولا سنين كل عام أنتي كدقات قلبي لا تفارقني.

- محبة الام ما تحتاج كل عام عيد الام اكبر من الاعياد واللي لها من ماتت امه عسى الجنه لها بالعيد ومن عاشت امه يقبّل طاهر ارجيلها.

- يا أمي يا زخة مطر يا أمي يا ريحة هلي يا أمي يا جنة عمر وأغلى شي بالدنيا.. كل عام وكل ام بخير.

- الى اروع واعظم الامهات امهات وزوجات الشهداء كل عام وانتم بالف خير.

- لكل امرأه لم تنجب طفلا كل عام وانتي امي ولكل شخص فقد امه كل عام وامي هي امك.

- لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لك بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا كل عام وأمهات العالم بخير.

- المكان الوحيد الذي نبقى فيه أحياء بعد موتنا هو قلوب أمهاتنا كل عام وأمي بألف خير.

صور وبطاقات معايدة لعيد الأم 2020

"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
"happy mather day" أجمل رسائل عيد الام 2020 وصور وبطاقات معايدة
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