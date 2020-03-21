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محمد العمروسي لـ"الفجر الفني"هذا ما جذبني للمشاركة في مسلسل "ليالينا"

السبت 21/مارس/2020 - 05:09 م
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محمد العمروسي
محمد العمروسي
رشا عادل
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يواصل الفنان محمد العمروسي، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم"ليالينا"، ويعرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني القادم، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة صابرين وغادة عادل وإياد نصار.

وكشف محمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "ليالينا"، قائلًا:"هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في هذا العمل منها المخرج المجتهد الذي يعتبر من أهم المخرجين على الساحة الفنية حاليًا أحمد صالح الذي سبق وشاركت معه في مسلسل "لحظات حرجة" وحقق المسلسل نجاحًا كبير وتمنيت العمل معه مره آخرى لذلك سعدت أنه مخرج العمل، بالأضافة إلى مؤلف المسلسل المتميز في كتابته وأيضًا فريق العمل الذي يتضمن نجوم من أكبر النجوم في مصر".

وأضاف:"بالأضافة أن المسلسل مكتوب بشكل ممتاز وفكرته جديدة حيث تدور أحداثة في مرحلة الثمنينات من بعد أغتيال الرئيس أنور السادات فجميع أحداث المسلسل تاريخية وتدور في إطار اجتماعي".

وتابع:"اجسد خلال المسلسل شخصية جديدة ومؤثرة في أحداث العمل واتوقع نجاح الشخصية كما اتوقع نجاح المسلسل عمومًا لانه مختلف وخارج الصندوق".



يذكر أن آخر أعمال محمد العمروسي، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز ومصطفى عبد السلام وشاهيستا سعد وديانا هاشم.
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