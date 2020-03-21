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عاجل.. السيسي في عيد الأم: أتوجه إليكن جميعا بأسمى آيات الاحترام

السبت 21/مارس/2020 - 04:57 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرأة المصرية بعيد الأم.

وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا، إلى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح".

وتابع الرئيس: إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان". 


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