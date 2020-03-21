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صيام الاسراء والمعراج بدعة أم جائزة شرعا.. دار الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

السبت 21/مارس/2020 - 04:54 م
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صيام الاسراء والمعراج
صيام الاسراء والمعراج
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تصدر صيام الاسراء والمعراج، اليوم السبت 21/3/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، وذلك بعدما ازداد البحث عليه من قبل المسلمين، وخاصةً بعدما سادت حالة من الجدل حول صيام الاسراء والمعراج بدعة أم جائزة شرعًا لتُجيب دار الإفتاء المصرية وتحسم الجدل نهائيًا.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن صيام الاسراء والمعراج، بالرد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال ورد إليها حول صيام الاسراء والمعراج، وأنه بدعة.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة بث مباشر أجرته الدار، على صفحتها الرسمية، بأنه: "يجوز صيام الاسراء والمعراج ولا شيء فيه وليس ببدعة كما يدعى ويزعم البعض".

وأجابت دار الإفتاء، على سؤال "هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب؟"، وردت: "أنه على الرغم من الخلاف الذي وقع بين العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج، حتى إن الحافظ ابن حجر حكى فيه ما يزيد على عشرة أقوال ذكرها في الفتح، فإن الاحتفال بهذه الذكرى في شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي".

وتوافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج، غدًا الأحد الموافق 22/3/2020، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب اليوم السبت 26 رجب وتنتهي فجر الأحد.

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