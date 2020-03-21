عاجل.. اقتراح بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين

تقدم عمرو الأشقر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بشأن توزيع الكمامات على المواطنين من خلال منافذ التموين، لكسر جشع التجار.





وأضاف البرلماني، وفقا لبيان صحفى اليوم السبت، أنه ومع بداية أزمة فيروس كورونا، لاحظنا اختفاء تام لكمامات الأنف، والتى كانت تباع بسعر 1 جنيه للقطعة الواحدة، ثم عادت لتظهر الواحدة بسعر 10 جنيهات مع عدم توافرها من الأساس.





وأكد عضو مجلس النواب، أن سبب عدم توافر الكمامات يرجع إلى جشع التجار، واحتكارهم للكمامات وسحبها من السوق حتى يتم رفع أسعارها إلى عشر أضعاف سعرها الأساسي، مطالبا بتوزيع الكمامات على بطاقة التموين؛ لمواجهة جشع التجار.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.



