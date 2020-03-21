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بلغاريا.. الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية تطالب المسيحيين بالصلاة في المنازل

السبت 21/مارس/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حثت الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية في دولة بلغاريا، اليوم السبت، المسيحيين على الابتعاد عن الكنائس والصلاة في المنازل حيث تشدد دولة البلقان الإجراءات التقييدية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحثت الكنيسة الأرثوذكسية، التي كانت مترددة في وقف خدمات الكنيسة قبل أسبوع، المسيحيين على الالتزام بالقيود بينما تستمر حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

حظرت بلغاريا الوصول إلى المنتزهات والملاعب بالإضافة إلى السفر غير الضروري بين المدن الرئيسية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص يوم الجمعة بعد إغلاق المدارس والحانات والمطاعم لضمان البعد الاجتماعي.

كما منح البرلمان الجيش الحق في المساعدة على الحد من حركة الأشخاص في مجموعات كبيرة وسمح للسلطات باستخدام بيانات حركة مشغلي شبكات الهاتف النقال لتتبع أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي.

حتى اليوم السبت، كانت البلاد لديها 142 حالة إصابة، مع ثلاث حالات وفاة.

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