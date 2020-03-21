Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة السعودية": حليب آرلا أورجانيك لا يقي من الفيروسات

السبت 21/مارس/2020 - 04:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، عدم صحة ما تم تداوله بشأن حليب آرلا أورجانيك الذي يروج له بأنه يقي من الأمراض والفيروسات المنتشرة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها: "لا يوجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تم ذكره، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

وكان البعض يروج لحليب آرلا أورجانيك بأنه يحمي من معظم الأمراض المنتشرة مؤخرا، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.

وأثار المقطع تفاعلا وانتشارا واسعا من قبل المواطنين في المملكة الذين طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة هؤلاء المروجين.

وعلق مغرد، قائلا:" الدور على وزارة الإعلام لإيقاف مثل هذه المهازل والدعايات المضللة في هذا الوقت العصيب والحرج ".

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم السبت، بأهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها.

وقالت في بيانها الصادر اليوم (السبت): "إن التقيد بهذه التعليمات واجب شرعي، ويأثم المكلف عند مخالفتها لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والتقيد بهذه التعليمات من طاعة ولي الأمر.

وأوضح أن بالتقيد بالتعليمات تتحقق مصالح عامة وخاصة، وتُدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه كلما اُلتزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وأضافت: "إن الإثم بمخالفة هذه التعليمات يعظم نظراً لأن المخالف لا يجني على نفسه فقط، وإنما يتعدى أثر مخالفته إلى غيره، وقد قرر أهل العلم استنادا إلى نصوص الشريعة: (أن المعصية المتعدية للغير أشد من القاصرة)، سائلة الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وحسن حال وهو سبحانه اللطيف الخبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروسات فيروس كورونا طاعة ولي الأمر حليب آرلا أورجانيك جائحة كورونا

أخبار تهمك

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ ساعة

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ أقل من ساعتين

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تركي آل الشيخ يتبرع بـ 500 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة": زيادة حالات كورونا في الوادي بالتزامن مع موسم ولادة الإبل

في عهد السيسي.. صرف علاج فيروس سي إلى 900 ألف مواطن

استنفار بمستشفيات الشرقية تحسبا لفيروس كورونا الجديد

القنصلية السعودية بـ "جوانجو" تحث المواطنين بالبقاء في سكنهم والالتزام بالتعليمات

التعليم العالي: توزيع مواد توعوية بالجامعات لكيفية الوقاية من كورونا

حقيقة تاجيل الدراسة 2020 في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

04:36 م

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

04:15 م

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status