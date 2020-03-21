شاهد.. تعقيم القوات المسلحة لمجمع التحرير ومترو السادات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل قيام القوات بأعمال التطهير والتعقيم لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية.





وأوضح "الفيديو"، أنه استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أصدرت القوات المسلحة أوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.





وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط، كما تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط المترو العاملة بالقاهرة الكبرى، وتشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، فضلًا عن دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم، علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية".





وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية في التطهير، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات من خلال الأسلوب العلمي، والذي يضمن التنفيذ بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، لضمان عدم تعطل حركة المرور، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائي بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين في ذلك التوقيت، يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



