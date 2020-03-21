Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. تعقيم القوات المسلحة لمجمع التحرير ومترو السادات

السبت 21/مارس/2020 - 04:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل قيام القوات بأعمال التطهير والتعقيم لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية.

وأوضح "الفيديو"، أنه استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أصدرت القوات المسلحة أوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط، كما تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط المترو العاملة بالقاهرة الكبرى، وتشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، فضلًا عن دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم، علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية".

وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية في التطهير، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات من خلال الأسلوب العلمي، والذي يضمن التنفيذ بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، لضمان عدم تعطل حركة المرور، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائي بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين في ذلك التوقيت، يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا مصر كورونا مجمع التحرير فيروس كورونا صحة عالمية الجيش الاجراءات الوقائية 39 حالة

أخبار تهمك

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ ساعة و 11 دقيقة

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ أقل من ساعتين

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يتبرع بـ 500 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا

مدير مستشفى الصدر بالعباسية: مصابي الكورونا حتى 19 عامًا لا توجد بينهم وفيات

تامر أمين يناشد شركات المحمول توفير باقات انترنت مجانية

إجراءات احترازية في "الإنتاج الحربي" للوقاية من فيروس كورونا

شاهد.. أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات

غلق الأسواق الأسبوعية غرب المنصورة لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

04:36 م

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

04:15 م

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status