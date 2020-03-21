تركي آل الشيخ يتبرع بـ 500 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

تبرع تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 ألف يورو دعمًا من النادي لأهل المدينة الإسبانية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.









وخلال بيان عبر صفحة نادي ألميريا قال،: "بناء علي توجيه من مالك النادي السيد/ تركي أل الشيخ، قرر نادي ألميريا التبرع بمبلغ 500 ألف يورو دعمًا من النادي لأهل المدينة لمواجهة فيروس كورونا".





وتابع البيان: "أن ذلك التبرع سيكون بالتنسيق مع عمدة المدينة والجمعية الخيرية الخاصة بنادي ألميريا".