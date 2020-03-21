حشيش وسلاح أبيض.. حبس عاطل لاتجاره بالمخدرات في القاهرة

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية اليوم السبت، حبس عاطل لحيازته على 15 قطعة من مخدر الحشيش لترويجها على عملائه بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الاجرامى.



كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها اتجار "طارق محمد"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 3 حي رجال الأعمال، في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 قطع حشيش، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني، ومبلغ مالي.



وبمواجهته أمام العميد بدوي هاشم، مأمور القسم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.





وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت عن ضبط (682) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:



ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بمحافظة القاهرة؛ لحيازته (1،482 طن "أسماك") غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.



وتمكنت، من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول، بمحافظة الشرقية، لحيازته (8،040 طن "سكر حر – كاكاو– لبن بودرة – زيت طعام – مسلى "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإنتاجه (962 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائي) داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ونجحت الإدارة أيضا، في ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (69000 لتر "بنزين 80 - 92") للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية (493،500) جنيهًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



