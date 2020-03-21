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شاهد.. أفلام وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 04:43 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أخرجت وزارة التضامن الاجتماعي، 3 أفلام ترصد جهود الأمهات ودورهم المثمر تجاه أبنائهم، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد الأم.

وتحكي الأفلام قصص لكفاح الأمهات مع أبنائهم والجهود المبذولة اتجاههم في الحياة.

ويحتفل بعض الدول بمناسبة عيد الأم في الواحد وعشرون من مارس في كل عام، وذلك لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

وظهرت تلك المناسبة برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يومًا في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.

وكانت عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت القباج أن المركز الأول علي مستوى الجمهورية، فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية، وتأتى زينب محمد عبد الحميد فايزي في المركز الثالث من محافظة بني سويف.

وكما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وأن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية من ذوى الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، أيضًا فازت أمينة محمد فتحى من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.

وصرحت القباج بأن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى الجمهورية 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.
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الكلمات المفتاحية

ماجدة ثابت عيد الام صفاء مصطفى زينب محمد عبد الحميد فايز التضامن اسماء الأمهات المثاليات

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