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بسبب قناعه الذهبي.. حمو بيكا يهاجم محمد رمضان: "أنا من جمهورك وبلاش غرور"

السبت 21/مارس/2020 - 04:41 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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استنكر نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، نشر الفنان محمد رمضان، صوره له وهو يرتي قناع ذهبي، للوقاية من إصابته بفيروس كورونا.

 

حيث قال "بيكا"، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انه من عشاق الفنان محمد رمضان، ولكنه الفترة الماضية يصدر منه بعض الافعال التي تغضب جمهوره، واخرهم القناع الذهبي الذي ارتداه للوقايه من فيرس "كرونا"، مشير إلى أن هناك شريحه كبيره من جمهورك من الطبقة المتوسطه ولا يمكن أن يصلهم شعور الغرور والبزخ لشرائك مقتنيات غالية.

 

وتابع المطرب الشعبي، قائلًا: "كان واجب عليك أن تعرف الناس ان ده مش قناع ذهبي، وتقول للناس ان جايبه منين عشان لو حبين يشترو زيه".

 

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير دوره في مسلسل "البرنس"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور، روجينا، دنيا عبدالعزيز، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.


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