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هاجر عفيفي لـ"الفجر الفني" هذا ما جذبني للمشاركة في "وصل أمانة"

السبت 21/مارس/2020 - 04:58 م
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هاجر عفيفي
هاجر عفيفي
رشا عادل
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تواصل الفنانة هاجر عفيفي، تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "وصل أمانة"، ويعرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر إلى جانب عدد معين من الفنانين.

وكشفت هاجر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن سبب مشاركتها في مسلسل "وصل امانة"، قائلة:"انا بحب علي ربيع جدُا وبحب تلقائيته في التمثيل وأيضًا بحب شطارة وتركيز مصطفى خاطر في التمثيل فهما من الشباب المجتهدة التي استطاعت أن تثبت موهبتها الفنية خلال فترة قصيرة".

وأضافت:"والسبب الثاني الذي جذبني للمشاركة هو أن فريق عمل المسلسل مجتهد ومميز ومخرج ومؤلف العمل من أهم الناس في الوسط الفني".

وتابعت:"والسبب الثالث الذي جذبني هو أن بجسد خلال المسلسل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عليا، بالأضافة أن دوري كبير ومؤثر في المسلسل، حيث تلعب شخصيتي في إطار كوميدي وتعتبر هذه اولى تجاربي الكوميدية".

يذكر أن آخر أعمال هاجر عفيفي، مسلسل "بنات موسى"، الذي يعرض حاليًا على أحدى الشاشات الفضائية، ويشارك في بطولتة الفنانة وفاء عامر وشاهيستا سعيد ومصطفى عبد السلام ومحمد العمروسي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي.
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