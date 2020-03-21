Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد

السبت 21/مارس/2020 - 04:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم عن استكمال أعمال التطهير والتعقيم في ميناء السخنة والمباني الإدارية وبرج الإرشاد وكذا ميناء الأدبية وذلك في إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الهيئة ان أعمال التطهير والتعقيم تمت للمكاتب الإدارية وكل المحتويات بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبي (ميناء العين السخنة والأدبية) واستمرار هذه الأعمال لليوم الثاني على التوالي.

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة إن المنطقة الاقتصادية تقوم بدورها في التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيا كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حماية لأنفسنا وحماية لبلدنا.

هذا وقد قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال تطهير وتعقيم في كل من مقراتها الإدارية بالقطاعين الجنوبي (مقر خدمات المستثمرين) بالعين السخنة الشمالي (المبنى الإداري) في غرب بورسعيد، الجمعة الماضية.


وقد تمت الأعمال عقب قرارات المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة أمس بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا،  يومي الجمعة والسبت بالمقار الإدارية للهيئة والموانئ التابعة، واستمرارها بشكل دوري خاصة بالموانئ.

وعلى جانب أخر، قامت الإدارات المعنية بإرسال رسائل إلكترونية لجميع العاملين للتوعية من الفيروس وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في التعامل داخل مقر خدمات المستثمرين.

وقد أصدر رئيس الهيئة الاقتصادية قرارات إدارية للعاملين بالهيئة والموانئ تنفيذا لقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من الفيروس كورونا المستجد.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ ايام قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا فيروس كورونا تطهير وتعقيم تخفيض العاملين المصالح الحكوميه الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يتبرع بـ 500 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ ساعة و 10 دقيقة

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ أقل من ساعتين

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

السياحة والآثار تعلن مصير الافتتاحات الأثرية القادمة بعد أزمة كورونا

إعلامي يكشف عن طريقة بسيطة لصنع "الكمامة المنزلية" (فيديو)

حملة تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة (فيديو)

"الشباب والرياضة" تستكمل إجراءاتها الوقائية من كورونا

أشرف زكي يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

04:36 م

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

04:15 م

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status