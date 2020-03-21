أحمد عثمان: فيلم "قبل الأربعين" رعب نفسي

يعيش السيناريست والكاتب أحمد عثمان، حاله من النشاط الفني المكثف في الفترة الحالية لتحويل أعماله الروائيه إلي أعمال سينمائية ودرامية .



كشف عثمان عن تعاقده علي فيلم يحمل أسم "قبل الأربعين"، ويجري حالياً اختيار الكاست للبدء في مراحل التصوير قريباً.



تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين"، حول الرعب نفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث التي تدور حول ثقافة المجتمع المصري دون غيره.



أشار عثمان بأنه يراهن علي أصلية الفكرة ونجاح هذا العمل الذي سيكون مفاجأة للجمهور حين عرضه بدور العرض السينمائي وذلك بخلاف بأن صناع هذا العمل هما شركه إنتاج "بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي" وقصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.



علي الجانب الآخر كشف عثمان عن تعاقده علي أكثر من عمل درامي في الآونة الأخيرة فنذكر منهم مسلسل يحمل عنوان "الوحي " مع شركة راديو وان للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لمالكها المنتج خالد حلمي وجاري الإستعداد للعمل قريبًا وذلك تحت إشراف المخرج محمد أسامه .



تدور أحداث " الوحي" حول جريمة قتل مصورة تنتشر عبر شبكات التواصل الأجتماعي التي تعكس قدرة تلك الشبكات بالتلاعب بمشاعر الجمهور وعقولهم لمصالح خفية لتثير التساؤلات والرأي العام وغيرها من الأحداث.



علي سياق متصل تعاقد السيناريست أحمد عثمان علي مسلسل يحمل عنوان " القديس " وذلك من إنتاج شركة ارت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.



تدور أحداث "القديس" في إطار دراما أجتماعية وتشويقية محيرة حول جرائم إرهابية وغيرها من الأحداث.



يذكر أن السيناريست أحمد عثمان كاتب روائي لديه عده أعمال أدبية فنذكر منها مؤخراً روايه " 3110" والتي تميزت من أعلى 20 روايه من إجمالي نسب مبيعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 وتم اجازتها من قبل المصنفات الفنية وتحويلها إلي عمل درامي.