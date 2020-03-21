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يضم 45 ممثلا.. تامر حمزة يستعين ببشرى وهشام إسماعيل لـ"القمر فى آخر الدنيا"

السبت 21/مارس/2020 - 04:29 م
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تامر حمزة
تامر حمزة
الفجر الفني
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يستأنف المخرج تامر حمزة تصوير مسلسله الجديد "القمر في آخر الدنيا" والذى من المقرر عرضه رمضان القادم.

 

 يتم التصوير حاليا بإحدي مناطق حدائق الأهرام والمسلسل من نوعيه الدراما الاجتماعية التي تهم كل بيت مصري.

 

"القمر فى آخر الدنيا" تأليف سناء هاشم، وإشراف علي الدراما عبير سليمان، وانتاج شركه ستار ميديا، بطولة بشري وهشام إسماعيل وعمرو عابد وساندي وثراء جبييل وحنان يوسف ومحمد الدقاق وغفران ورانيا يحيى.

 

وهو ٣٠ حلقة ويضم 45 ممثل وممثلة وجاري ترشيح بعض الأدوار الشبابية .

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