الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

بدأ مسؤولي نادي الزمالك في التحرك سريعًا لضم أحد نجوم الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.





ووضع الزمالك طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب المصري الأوليمبي، على رأس تعاقدات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفتح مسؤولي القلعة البيضاء خطوط اتصالبالفعل مع طاهر لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.

وطالب نجم المقاولون العرب مسؤولي الزمالك بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالي لأنه لن يتمكن من الرحيل عن صفوف نادي المقاولون العرب قبل هذا الموعد.

وقد شارك طاهر محمد طاهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي المقاولون العرب خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب كثرة إصاباته وسجل خلالهم هدف وحيد.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.





يذكر أن النادي الأهلي يسعي أيضًا للتعاقد مع طاهر محمد طاهر خلال فترة الصيف المقبل، وذلك تحسبًا لرحيل رمضان صبحي المحتمل عن صفوف الفريق الأحمر.