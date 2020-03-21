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الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

السبت 21/مارس/2020 - 04:21 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
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حسم نادي الزمالك موقفه حول الحصول على خدمات كابتن الأهلي حسام عاشور بعد عدم التجديد له، وذلك بعد موافقة المدير الفني للأبيض باتريس كارتيرون.


وسيحسم كارتيرون، الموقف حول ضم حسام عاشور فى الموسم المقبل، خصوصا أنه يعلم مستواه جيدا حيث أشرف على تدريبه فى الأهلى.



كما أن ينتظر الزمالك أيضا موقف نبيل دونجا، لاعب بيراميدز، من الانضمام للأبيض رغم تجديد عقده مؤخرا لناديه وهو الأمر الذى جعل إدارة الزمالك تؤجل المفاوضات مع النادى لحين الحصول على موافقة اللاعب فى ظل اهتمام الأهلى بالتعاقد مع اللاعب فى الموسم المقبل.
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