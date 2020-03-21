بعد تألق بن شرقي وأوناجم.. نجم جديد من الوداد البيضاوي يقترب من الزمالك

قام أحد وكلاء اللاعبين، بترشيح صفقة جديدة للانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتم ترشيح وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، للانضمام للقلعة البيضاء في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألقه مع أبناء الدار البيضاء.

ويعد نجاح تجربة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبى فريق الوداد السابقين ونجوم الزمالك حاليًا، عامل يشجع الإدارة للتفكير في ضم وليد الكرتي الذي يقدم مستويات مميزة.

ويضم الزمالك بين صفوفه كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من صفوف الوداد المغربي وتم التعاقد معهما مطلع الموسم الجاري ويقدما مستويات أكثر من رائعة.