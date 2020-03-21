Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تألق بن شرقي وأوناجم.. نجم جديد من الوداد البيضاوي يقترب من الزمالك

السبت 21/مارس/2020 - 04:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

 

قام أحد وكلاء اللاعبين، بترشيح صفقة جديدة للانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتم ترشيح وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، للانضمام للقلعة البيضاء في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألقه مع أبناء الدار البيضاء.

 

ويعد نجاح تجربة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبى فريق الوداد السابقين ونجوم الزمالك حاليًا، عامل يشجع الإدارة للتفكير في ضم وليد الكرتي الذي يقدم مستويات مميزة.

 

 

ويضم الزمالك بين صفوفه كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من صفوف الوداد المغربي وتم التعاقد معهما مطلع الموسم الجاري ويقدما مستويات أكثر من رائعة.

Advertisements

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ أقل من ساعتين

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 3 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

منذ 19 دقيقة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد رحيله عن الأهلي.. إكرامي يوثق عقوده مع بيراميز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

03:44 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

09:50 ص

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status