"إينرجي" تدعو مستمعيها للاحتفال بعيد الأم من المنزل

دعى راديو "إينرجي" المذاع على تردد 92.1، مستمعيه للاحتفال بعيد الأم هذا العام، من المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلقت الإذاعة إعلانا صوتيا، تدعو فيه الأبناء الذين يعيشون في منازل أو محافظات بعيدة عن أمهاتهم للاحتفال معهم بعيد الأم عبر الهاتف خوفا عليهن.

وأكدت الإذاعة في إعلانها على أن كبار السن معرضين للإصابة بفيروس كورونا بنسبة أكثر من غيرهم، ما يستدعي الحفاظ على صحتهم ووقايتهم من المرض.

وأوضحت "إينرجي" أن التعبير عن الحب والاهتمام للأمهات يتجسد في الخوف على صحتهن قبل الزيارات أو الهدايا في هذه المرحلة الحرجة.