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وزير الصحة"تونس على حافة خطيرة وما حصل في مطار قرطاج غير مقبول"

السبت 21/مارس/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إعتبر وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في ندوة صحفية اليوم السبت 21 مارس 2020، أنّ تونس على حافة خطيرة، في حال استمرار سلوك الاستهتار من قبل الأشخاص، الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي أو يطبقونه بشكل خاطئ.

وأضاف أنّ الدولة اتخذت قرارا بتخصيص مراكز إيواء للخاضعين للحجر الصحي يشرف عليها  إطار طبي، قائلا "ما حصل في مطار قرطاج غير مقبول.. هناك عدم تفهم من طرف العديد من العائدين من دول تمثل بؤرا لتفشي الفيروس.. وفي صورة مواصلة سلوك الاستهتار فإنّ الوضع سيتأزّم أكثر".

وتعهّد وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي النقائص و توفير ظروف ملائمة للإقامة.

وأضاف أنّ رؤية تهيئة المستشفيات جاهزة، وتم تخصيص جزء من أقسام المستشفيات لمرضى كورونا بالنسبة لمن ستكون إصابتهم خفيفة أو قوية قائلا، "لن نترك أي مريض دون علاج.. تم تخصيص مسار خاص وقاعات خاصة للمرضى في المستشفيات وتركيز خلية ستسهر على معالجة المشاكل الميدانية".
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