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وزيرة التخطيط تصدر قرًار لتنفيذ مطلب أهالى قرية أم قصور

السبت 21/مارس/2020 - 04:06 م
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هلة السعيد وزيرة التخطيط
هلة السعيد وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
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استجابت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمطلب أحد أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بإنشاء كوبري أعلى الترعة الإبراهيمية بالقرية.


وأصدرت وزيرة التخطيط قرارًا لتنفيذ هذا المطلب وزيادة الاعتمادات المالية لإنشاء الكوبري واعتماده بخطة العام المالي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة على سرعة الاستجابة للمطالب الحيوية للسادة المواطنين والتي من شأنها الحفاظ علي أرواحهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما أوضحت السعيد أن الوزارة قدمت كل مالديها إزاء تحقيق هذا المطلب حيث لم يتوانَ مسئولي الوزارة عن مخاطبة المسئولين بمحافظة أسيوط لبحث الأمر معهم بشأن إنشاء الكوبري وابلاغهم بالموافقة على زيادة الاعتمادات للبدء في إنشاء أعمال الكوبري.

ووجهت وزارة التخطيط الشكر للمواطن لاهتمامه بالصالح العام والذي أوضح في مطلبه أنه مطلب حيوي لأهالي القرية وتوابعها من القرى المجاورة حماية لهم من حوادث الطرق التي قد تحدث في أثناء عبور خط الطريق الزراعي السريع (أسوان، القاهرة) وعبورهم يوميًا خط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية مرورًا علي كوبري أبانوب بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط مطلب اهالي أم قصور ترعة الأبراهمية أهالى أم قصور

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