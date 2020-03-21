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نائب محافظ الدقهلية: أمهلنا حفل زفاف 15 دقيقة لإنهاءه وأغلقنا القاعة

السبت 21/مارس/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إنه بالأمس كان هناك حملة مكبرة شارك فيها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، مشيرًا إلى أن هذه الحملة كانت تجوب معظم شوارع المحافظة، ولاحظت التزام أكثر من 95% من المواطنين بقرارات الدولة بإغلاق المحال بداية من 7 مساءً وكان هناك بعض التجاوزت وتم التعامل معها.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أنهم اثناء مرورهم بالحملة لاحظوا وجود قاعة أفراح في المنصورة شبابيكها مظلمة من الخارج، ولكن في داخلها حفل زفاف، موضحًا أن الحملة توجهت لداخل القاعة، وكانت في قرار صعب بين تنفيذ قرار حظر إقامة الأفراح ومراعاة ظروف الأسر الموجودة، وتم إمهالهم ربع ساعة لإنهاء الفرح وإخلاء القاعة بعيدًا عن الشرطة والأجهزة التنفيذية، وتم التشديد على جميع أصحاب قاعات الأفراح بضرورة عدم تكرار هذا المشهد لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وتابع نائب محافظ الدقهلية، أننا نعد لحملة جديدة مكبرة على مستوى المحافظة بأكملها، موضحًا أن القاعة التي كانت تستضيف حفل الزفاف تم إغلاقها، وجميع المحال التي تم ضبطها مفتوحة بعد السابعة تم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية المنصورة الاجراءات الوقائية

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