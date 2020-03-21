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نانسي صلاح لـ"الفجر الفني" هذا ما جذبني للعمل في "بيضه دهب"

السبت 21/مارس/2020 - 04:14 م
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نانسي صلاح
نانسي صلاح
نادين نجدي
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كشفت الفنانة نانسي صلاح، عن الأسباب التي جعلتها توافق للعمل في مسلسل "بيضه دهب"، الذي سيعرض على منصة جديدة تدعى Core.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت: "اللى خلانى اقبل المسلسل أول حاجة إن إسلام إبراهيم صديقى هو اللى بيعمله وانا بحب نشتغل سوا بحث الكيمياء بينا حلوه وبطلع شغل وهو كوميدى وفكرته جديدة". 

وأضافت قائلة: "والمخرج مصطفى فكرى صديقى وانا كنت اشتغلت معاه فى نصيبى وقسمتك حكايه اتفضلوا فى الصالون وأحب انى اشتغل معاه تانى لانه مريح فى الشغل"، أما عن دورها في المسلسل فقالت:"سليمان عيد أبويا"

وفي نهاية حديثها قالت:"المسلسل بطولة إسلام ابراهيم وبنشاركه انا وهنادى مهنا البطولة، المفروض انه كان هيتعرض قبل رمضان بس معرفش فى الظروف دي هيحصل ايه، محمد جمعة معانا، صلاح عبد الله ضيف شرف، وأحمد البسه، أي حد إشتغلت معاه اتعلمن منه اكيد، الكاست جميل".
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