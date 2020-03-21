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عاجل - الأهلي يقرر إغلاق فروعه الثلاثة ويعلق تدريبات فريق الكرة حتى نهاية مارس

السبت 21/مارس/2020 - 04:01 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من الغد وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيًة في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات.

جاء هذا القرار بعد المشاورات المكثفة التي أجراها اليوم محمود الخطيب مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي وبقية قطاعات النادي بفروعه الثلاثة ، وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذها مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد.
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