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ليس دي بروين وسترلينج أو سيلفا وأجويرو.. ريال مدريد يرصد صفقة غير متوقعة من مانشستر سيتي

السبت 21/مارس/2020 - 03:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "دون بالون" أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان،  سيدخلان في مفاوضات مع مانشستر سيتي لضم لاعبهم الجزائري رياض محرز خلال ميركاتو الصيف.

ويبحث الريال وسان جيرمان عن مهاجم بمواصفات محرز لتدعيم القوة الضاربة، في ظل معاناة الأول من إصابة مهاجميه، والثاني من رغبة نجمه البرازيلي نيمار في الرحيل إلى فريقه السابق برشلونة.

وأوضح الموقع الإسباني، أن السيتي لم يتمسك ببقاء محرز في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا، إضافة إلى حصوله على راتب كبير لا يتناسب مع حجم مشاركته أساسيا.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ريال مدريد رياض محرز

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