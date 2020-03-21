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فنلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:55 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها. 

وفي بيان المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية في فنلندا، قال فيه: " توفي شخص مسن للغاية يعيش في منطقة مستشفى هلسنكي وأوسيما بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف المعهد الوطني للصحة، أن هذه أول حالة وفاة في فنلندا بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، حيث توفي المريض يوم 20 مارس، وتم الإبلاغ عن 521 حالة إصابة بالفيروس التاجي في فنلندا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.

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