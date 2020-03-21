ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البرتغال إلى 12

أعلنت هيئة الصحة الوطنية بالبرتغال، اليوم السبت، أن عدد ضحايا وباء فيروس كورونا في البلاد تضاعف بين عشية وضحاها إلى 12.

أعلنت هيئة الصحة الوطنية بالبرتغال، اليوم السبت، أن عدد ضحايا وباء فيروس كورونا في البلاد تضاعف بين عشية وضحاها إلى 12.