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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البرتغال إلى 12
السبت 21/مارس/2020 - 03:37 م
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مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية بالبرتغال، اليوم السبت، أن عدد ضحايا وباء فيروس كورونا في البلاد تضاعف بين عشية وضحاها إلى 12.
وقالت الهيئة، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 1280 من 1059 في اليوم السابق، مضيفة، أن 35 شخصًا في العناية المركزة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وأعلنت السلطات البرتغالية حالة الطوارئ لوقف انتشار فيروس كورونا يوم الأربعاء.
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