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بعد رحيله عن الأهلي.. إكرامي يوثق عقوده مع بيراميز

السبت 21/مارس/2020 - 03:44 م
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إكرامي
إكرامي
هيثم موسى
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توصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي لاتفاق  مع لجنة التخطيط بالنادي أمس  لاتفاق يقضي برحيله بنهاية الموسم الجاري، بعدما أكد على رغبته في المشاركة في المباريات.

وأبلغ إكرامي مسؤلو نادي بيراميدز بتفعيل العقد الذي وقعه منذ فترة، ليكون قد حسم خطوته المستقبلية بشكل نهائي.

وكان إكرامي وضع بندًا في عقده مع بيراميدز الذي أبرمه قبل عدة أسابيع، يقضي بعدم تفعيله إلا بعد حسم موقفه مع الأهلي.

جدير بالذكر أن إكرامي وقع لبيراميدز على عقد مدته ثلاثة مواسم مقابل ٤٥ مليون جنيه بواقع ١٥ مليون في الموسم الواحد.

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