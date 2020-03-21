Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتفالًا بعيد الأم.. الجمهور يتعجب من التشابه الكبير بين ياسمين عبدالعزيز ووالدتها

السبت 21/مارس/2020 - 03:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها وهي صغيرة تجمعها بوالدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر من الصورة مدى التشابه بين ياسمين ووالدتها، وكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة "كل عام وكل الأمهات بخير"، وتفاعل الجمهور مع الصورة فقال أحدهم "طب دي انتي ولا والدتك" وقال آخر "كل عام وانتي بألف خير".

 

ويحتفل اليوم 21 مارس عدد كبير من الفنانين بعيد الأم من خلال مشاركتهم لبعض الصور التي تجمعهم بوالدتهم ويقوم بتهنئتهم بهذه المناسبة.

 

وتتعاون ياسمين عبد العزيز مع جدتها ليلى عز العرب في مسلسل "ونحب تاني ليه"والذي يشاركها فيه عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وشريف منير وكريم فهمي وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

 

ويعد هذا هو التعاون الثالث بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وجدتها ليلى عز العرب حيث شاركتها في مسلسل "هربانة منها" وهو إخراج معتز التوني وفيلم "عصمت أبو شنب" إخراج سامح عبد العزيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسيمن عبد العزيز والدتها احتفالا بعيد الأم

أخبار تهمك

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

هشام محمد يوجه رسالة قوية إلى عاشور والأخير يرد

منذ 36 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعتين

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بصورة مع شريف منير.. كريم فهمي يروج لمسلسله الجديد

شريف منير مع كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز من كواليس "نحب ليه تاني"

ليلى عز العرب تكشف عن شخصيتها في مسلسل "ونحب تاني ليه"

ياسمين عبد العزيز بإطلالة مميزة مع نجوم مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر 'إنستجرام' (فيديو)

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في صورة جديدة من كواليس "هنحب تاني ليه"

ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها على "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

02:59 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status