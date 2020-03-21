احتفالًا بعيد الأم.. الجمهور يتعجب من التشابه الكبير بين ياسمين عبدالعزيز ووالدتها

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها وهي صغيرة تجمعها بوالدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر من الصورة مدى التشابه بين ياسمين ووالدتها، وكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة "كل عام وكل الأمهات بخير"، وتفاعل الجمهور مع الصورة فقال أحدهم "طب دي انتي ولا والدتك" وقال آخر "كل عام وانتي بألف خير".

ويحتفل اليوم 21 مارس عدد كبير من الفنانين بعيد الأم من خلال مشاركتهم لبعض الصور التي تجمعهم بوالدتهم ويقوم بتهنئتهم بهذه المناسبة.

وتتعاون ياسمين عبد العزيز مع جدتها ليلى عز العرب في مسلسل "ونحب تاني ليه"والذي يشاركها فيه عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وشريف منير وكريم فهمي وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

ويعد هذا هو التعاون الثالث بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وجدتها ليلى عز العرب حيث شاركتها في مسلسل "هربانة منها" وهو إخراج معتز التوني وفيلم "عصمت أبو شنب" إخراج سامح عبد العزيز.