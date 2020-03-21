Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد الشغل يطالب بفرض جباية تصاعدية على الثروات لمجابهة وباء كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
دعا الإتحاد العام التونسي للشغل، إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية، ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء، مطالبا بالإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات، توجّه إلى مجابهة وباء كورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.

كما طالب الإتحاد، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه، ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة، وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل، إلاّ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة.

وحمّل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي، داعيا إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج، لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية.
 
وطالب الاتحاد بوضع إستراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك، وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية، وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية، واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة، تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء الكورنا فيروس.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هشام محمد يوجه رسالة قوية إلى عاشور والأخير يرد

منذ 41 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

منذ ساعة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 3 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

02:59 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status