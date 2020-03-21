اتحاد الشغل يطالب بفرض جباية تصاعدية على الثروات لمجابهة وباء كورونا

دعا الإتحاد العام التونسي للشغل، إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية، ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء، مطالبا بالإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات، توجّه إلى مجابهة وباء كورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.





كما طالب الإتحاد، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه، ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة، وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل، إلاّ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة.





وحمّل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي، داعيا إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج، لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية.

وطالب الاتحاد بوضع إستراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك، وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية، وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية، واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة، تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء الكورنا فيروس.