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نانسي صلاح تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في "شريط 6"

السبت 21/مارس/2020 - 03:41 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة نانسي صلاح، عن دورها في فيلها الجديد "شريط 6"، مع مجموعة من النجوم وهم: "خالد الصاوي، خالد أنور، أحمد خالد صالح"، والعديد من النحوم.

 

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت: "الفيلم يدور في إطار دراما، ودوري هو الوحيد اللى كوميدى ودراما، وسيظهر خالد الصاوى بشخصية دكتور نفساني وانا قريبته والمساعدة ومديرة البيت".

 

وأضافت: "الفيلم إخراج محمد سلامة، وتربطنى به صداقه من قبل العمل وهو جميل ومريح فى الشغل وأحب اشتغل معه تانى اكيد وأستاذ خالد هو السبب في قبولي الدور، لانى دورى كله قدامه".

 

وتابعت: "هو مدرسة اتعلمت منه كتير، وكان بجد بيدعمنى وبيعلمنى فى نفس الوقت وقالى انتى ممثلة شاطره اوى استمري".

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