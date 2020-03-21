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الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 206

السبت 21/مارس/2020 - 03:43 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 206 حالة، وفقًا لقناة العربية.

 

وأغلقت السلطات الدينية الإسلامية السنية في لبنان، جميع المساجد والجوامع خلال صلاة الجمعة وصلاوات الجماعة مع استمرار تفشي فيروس كوفيد19، المعروف باسم كورونا.

 

وكانت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، قد أعلنت حالة الطوارئ في مؤسساتها ومساجدها في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت.

 

وقالت في بيان لها، إن العمل سيقتصر "في مرافقها الدينية والصحية والتربوية والاجتماعية والخيرية، على المناوبة لتيسير أمور اللبنانيين وتسهيلها".

 

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لبنان فيروس كورونا صلاه الجمعه تفشي الفيروس ارتفاع عدد المصابين

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