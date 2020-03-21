الشؤون البلدية: تأجيل تحصيل رسوم الخدمات من القطاع الخاص 3 أشهر





قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأجيل تحصيل رسوم خدماتها من القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وبما ينسحب على أكثر من 1400 نشاط اقتصادي.





ويأتي هذا القرار، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتخفيفًا على القطاع الخاص من آثار فيروس «كورونا المستجد».





وذكرت الوزارة، أنه يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونيًا، من خلال بوابة «بلدي»





https://balady.gov.sa ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر .





ولفتت الوزارة، إلى أن الهدف من قرار تأجيل تحصيل الرسوم، تخفيف العبء على القطاع الخاص في مواجهة آثار وباء كورونا، وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية .





وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين، اتخذت المملكة العربية السعودية 71 قرارا لمحاصرة ومنع انتشار فيروس كورونا قبل وبعد تسجيل أول إصابة سجلتها وزارة الصحة في 2 مارس الجاري.





اتخذت المملكة 8 إجراءات احترازية واستباقية منذ مطلع فبراير الماضي لمنع انتقال فيروس كورونا ، وجاءت تلك الإجراءات كالتالي:





1-تشكيل لجنة خاصة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع تفشّي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وتضم في عضويتها 19 وزارة وجهة حكومية.





2-تعليق دخول المملكة بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي.





3- تعليق دخول المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا.





4- تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





5-تعليق استخدام المواطنين والخليجيين لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.





6-استمرار قرار حظر السفر لإيران والإفصاح أمام موظف الجوازات عن تواجد المواطن في إيران خلال لـ14 يوما من الوصول للمملكة.





7- إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد.





8-تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس كورونا.





9-تنظيم حملات توعوية للمواطنين عبر وزارة الصحة ولقاءات للتوعية في معظم الجهات خاصة وزارة التعليم تتضمن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.





10-توصيات للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيرو كورونا بالاتصال بمركز الصحة 973 عند ظهور أي أعراض عليهم خلال 14 يوما والبقاء في منازلهم.



