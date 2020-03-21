Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشؤون البلدية: تأجيل تحصيل رسوم الخدمات من القطاع الخاص 3 أشهر

السبت 21/مارس/2020 - 03:36 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأجيل تحصيل رسوم خدماتها من القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وبما ينسحب على أكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

ويأتي هذا القرار، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتخفيفًا على القطاع الخاص من آثار فيروس «كورونا المستجد».

 وذكرت الوزارة، أنه يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو  تجديد التراخيص البلدية إلكترونيًا، من خلال بوابة «بلدي»

https://balady.gov.sa  ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر .

ولفتت الوزارة، إلى أن الهدف من قرار تأجيل تحصيل الرسوم، تخفيف العبء على القطاع الخاص في مواجهة آثار وباء كورونا، وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية .

وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين، اتخذت المملكة العربية السعودية 71 قرارا لمحاصرة ومنع انتشار فيروس كورونا قبل وبعد تسجيل أول إصابة سجلتها وزارة الصحة في 2 مارس الجاري.

اتخذت المملكة 8 إجراءات احترازية واستباقية منذ مطلع فبراير الماضي لمنع انتقال فيروس كورونا ، وجاءت تلك الإجراءات كالتالي:

1-تشكيل لجنة خاصة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع تفشّي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وتضم في عضويتها 19 وزارة وجهة حكومية.

2-تعليق دخول المملكة بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي.

3- تعليق دخول المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

4- تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

5-تعليق استخدام المواطنين والخليجيين لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

6-استمرار قرار حظر السفر لإيران والإفصاح أمام موظف الجوازات عن تواجد المواطن في إيران خلال لـ14 يوما من الوصول للمملكة.

7- إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

8-تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس كورونا.

9-تنظيم حملات توعوية للمواطنين عبر وزارة الصحة ولقاءات للتوعية في معظم الجهات خاصة وزارة التعليم تتضمن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

10-توصيات للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيرو كورونا بالاتصال بمركز الصحة 973 عند ظهور أي أعراض عليهم خلال 14 يوما والبقاء في منازلهم.

Advertisements

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هشام محمد يوجه رسالة قوية إلى عاشور والأخير يرد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعتين

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ أقل من ساعة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 3 ساعات

قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

02:59 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status