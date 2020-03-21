ألمانيا تستعد لمكافحة كورونا بـ350 مليار يورو من الديون الجديدة

تستعد الحكومة الألمانية لإجراءات تحفيزية تتطلب نحو 156 مليار يورو (166.83 مليار دولار) من صافي الاقتراض الجديد وتفويض دين إضافي يصل إلى 200 مليار يورو لمكافحة التأثير الاقتصادي لانتشار فيروسات التاجية، وفقًا لمسودة قانون و عدة أشخاص مطلعين على الخطط لوكالة "رويترز"، اليوم السبت.



