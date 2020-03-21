"العدل" ترفض دفع الإيجار للمستثمرين وتطالبهم بالتبرع بقيمته

رغم إعلانها عن حاجتها لمقرات جديدة لـ"الشهر العقاري"





أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لمقرات جديدة، تكون مكاتب توثيق للشهر العقارى، فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وتحديدا مناطق: زهراء المعادى، الأزبكية، الموسكى، البساتين، حدائق حلوان، والمعصرة.





وعلمت «الفجر»، أن العديد من المستثمرين تقدموا بمقرات وأماكن لوزارة العدل، مقابل دفع إيجار قد يتجاوز الـ100 ألف جنيه، لكن الوزارة، ممثلة فى رئيس قطاع الشهر العقارى رفض الإيجار، وطالبهم بالتبرع بالمقرات للقطاع.





وبالطبع، رفض المستثمرون طلب رئيس القطاع، وطالبوا «العدل» بتأجير الأماكن حال رغبتها فى تأسيس مقرات جديدة، لحل مشاكل وأزمات الشهر العقارى.





يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم به العديد من أهالى محافظات الصعيد بطلبات لوزارة العدل، لافتتاح مقرات جديدة للشهر العقارى، بعد اعتمادها من الأجهزة التنفيذية على سبيل الدعم من المجتمع المدنى، لإنشاء مقرات توثيق بها، بدون إيجار، لكن الغريب، أنه لم يلتفت أحد لتلك الطلبات، وحتى الآن لم يتم اتخاذ ما يلزم.



