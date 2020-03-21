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عاجل.. رئيس جامعة جنوب الوادي يزف بشرى للطلاب

السبت 21/مارس/2020 - 03:30 م
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
بسام عبدالحميد
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قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، عدم دفع طلاب المدن الجامعية، أي رسوم إلا عن المدة الفعلية التي قضوها بالمدن الجامعية، وعدم تحملهم أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وأشار في تصريحات اليوم السبت، إلى أن من قام بسداد تكلفة الإقامة بالمدينة عن شهر مارس كاملة، فإنه سيتم خصم هذين الأسبوعين من قسيمة شهر أبريل، ومن لم يتمكن من دفع شهر مارس حتى الآن، فسوف يقوم بدفع قيمة الأسبوعين عند العودة.

في سياق آخر، قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، غلق صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراءً وقائيًا واحترازيًا لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن بالمحافظة التنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية لمدة اسبوعين، كما وجه بالمتابعة الدورية والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية نحو غلق المراكز التعليمية الخاصة وايقاف تقديم الشيشة بالمقاهي.

وأكد "الداودي" أن أجهزة الدولة لا تألوا جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

فيما ناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا.

كما شدد على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، لافتا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس. 

وبدوره قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا: إن المحافظة خالية تماما من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وإن حالات الاشتباه تقوم المديرية بعزلها مؤقتا وأخذ عينات منها وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة المركزية؛ للتأكد معمليا ما إذا كانت إيجابية أو سلبية. 

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