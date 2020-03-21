Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

السبت 21/مارس/2020 - 03:27 م
Advertisements
عاشور
عاشور
هيثم موسى
Advertisements

يسعى حسام عاشور قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي كافة الاحتمالات في الفترة الحالية خاصة بعد إخطاره رسميًا بعدم حاجة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لخدماته في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم عاشور قراره خلال الأسابيع المقبلة، على أن يخطر به  إدارة النادي أو بالأحرى إبلاغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.

الخيارات المطروحة أمام  عاشور معروفة ومحددة وهي إما الاعتزال نهاية الموسم مع الاستفادة من عرض النادي له بإقامة مباراة اعتزال كبيرة وكذلك العمل في قناة النادي ، وإما الانتقال إلى أحد الأندية واستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أخطرت عاشور بعدم رغبة رينيه فايلر في استمراره مع الفريق، حيث عرضت عليه إقامة مباراة اعتزال والتكفل بكافة مصاريف سفره للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر.



Advertisements

أخبار تهمك

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعة و 22 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 3 ساعات

هشام محمد يوجه رسالة قوية إلى عاشور والأخير يرد

منذ 38 دقيقة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعتين

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

02:59 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status