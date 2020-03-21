محافظ البحر الأحمر: استمرار تعقيم المنشآت للوقاية من كورونا

أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، على تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة، لمواجهة كورونا.

ولفت إلى التنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات، لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين، وإحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة العامة، وذلك في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.

وقال في تصريحات اليوم السبت: إن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميًا الحملات المكبرة من المدن بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، للمرور الميداني بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من إغلاق جميع المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة.





وثمن المحافظ، جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى.





وأشاد بالوعي الحضاري والمستنير لأبناء البحر الأحمر بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة.

وفي سياق آخر، استمرار حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، المكبرة للتعقيم والرش داخل مدن المحافظة على المساجد البحر والكنائس والأسواق وريشات الفراخ والمجازر والمصالح الحكومية تزامنًا مع مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجدة.

وشملت الحملة التى ترأسها الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، عددًا من المصالح الحكومية ومجزر السلام بالغردقة وتعقيم جميع الريشات ومحلات الأسماك بسوق الدهار، كما شملت الحملة عددًا من المساجد.

ومن جانبه قال الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن مديرية الطب البيطري تعاون جميع الجهات الحكومية والغير حكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجدة بعمليات التطهير والتعقيم، طبقًا لتعليمات السيد السيد القصير وزير الزراعة، وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأضاف "سلمى" إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتطهير وتعقيم للمساجد بمدن المحافظة والكنائس، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطب البيطري بحملة لتعقيم وتنظيف المساجد وأيضا الأسواق والرياشات ومحلات الأسماك لمكافحة الأوبئة ومنعا لانتشار الأمراض والفيروسات.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، و6 أجانب من جنسيات مختلفة.





ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.