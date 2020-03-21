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بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري

السبت 21/مارس/2020 - 03:23 م
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التعقيم
التعقيم
حسام زيدان
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نفذت منطقة آثار كوم الشقافة وعمود السواري، صباح اليوم السبت، عملية تطهير وتعقيم كافة مناطق الخدمات بكل من المزارين. 

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا اليوم بغلق المتاحف والمناطق الأثرية بدءًا من الاثنين 23 مارس، في كافة أنحاء الجمهورية، أمام الزيارة وذلك في إطار مقامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

ويستمر الغلق حتى 31 مارس الجاري، وهي الفترة التي سيتم استغلالها في التعقيم والتطهير.

وكانت وزارة السياحة والآثار، شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة، حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري
بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري
بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري
بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري
بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري
بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري
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