الإمارات: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 مصابين

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 3 مصابين.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد.

كما قررت الإمارات، في وقت سابق أمس الجمعة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها بدءاً من اليوم السبت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.