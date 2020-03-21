حي العامرية: غلق جميع الأسواق حتى نهاية الشهر الجاري

قرر حي العامرية بالإسكندرية، في خطوة هامة لمواجهة فيروس "كورونا"، غلق الأسواق بكافة أنواعها في نطاق الحي، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة حفاظًا على حياة المواطنين.

وذكر الحي، في بيان، منذ قليل، أنه سيتم غلق الأسواق بدًا من صباح باكر الأحد وحتى يوم 31 مارس الجاري، في خطوة تهدف لمنع الإختلاط بين المواطنين، للوقاية من المرض، مطالبا المواطنين بالتعاون من أجل الصحة العامة للجميع.





ونصح الحي، الأهالي بالابتعاد عن أماكن التجمعات مثل القهاوي والكافيهات، الكافتريات وملاعب الجيم والمطاعم وغيرها، وعدم النزول من المنزل حرصا على حياتهم ضد هذا المرض والذي ثبت علميا أنه ينتظر بوسائل عديدة.





وكما ناشد الحي، أصحاب المحلات بغلق محلاتهم والالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مؤكدًا أن حملاته اليومية مستمرة لتطبيق هذا القرار.



