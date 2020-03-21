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حي العامرية: غلق جميع الأسواق حتى نهاية الشهر الجاري

السبت 21/مارس/2020 - 03:20 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قرر حي العامرية بالإسكندرية، في خطوة هامة لمواجهة فيروس "كورونا"، غلق الأسواق بكافة أنواعها في نطاق الحي، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة حفاظًا على حياة المواطنين.

وذكر الحي، في بيان، منذ قليل، أنه سيتم غلق الأسواق بدًا من صباح باكر الأحد وحتى يوم 31 مارس الجاري، في خطوة تهدف لمنع الإختلاط بين المواطنين، للوقاية من المرض، مطالبا المواطنين بالتعاون من أجل الصحة العامة للجميع.

ونصح الحي، الأهالي بالابتعاد عن أماكن التجمعات مثل القهاوي والكافيهات، الكافتريات وملاعب الجيم والمطاعم وغيرها، وعدم النزول من المنزل حرصا على حياتهم ضد هذا المرض والذي ثبت علميا أنه ينتظر بوسائل عديدة. 

وكما ناشد الحي، أصحاب المحلات بغلق محلاتهم والالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مؤكدًا أن حملاته اليومية مستمرة لتطبيق هذا القرار.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا غلق المحلات صحة عالمية العامرية 39 حالة

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