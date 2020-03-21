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هشام محمد يوجه رسالة قوية إلى عاشور والأخير يرد

السبت 21/مارس/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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حرص هشام محمد، لاعب فريق الاتحاد السكندري على دعم حسام عاشور، قائد النادي الأهلي،  وزميله  السابق في القلعة الحمراء،  بعد رفض إدارة الأحمر التجديد له، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وقام هشام محمد بنشر صورة  حسام عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، علّق عليها قائلًا :"تاريخ كبير وشخص عظيم".

وفي المقابل، رد حسام عاشور على عرض لجنة التخطيط بأنه يفضل استكمال مسيرته في الملاعب، مما يعني فتح الباب أمام رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أخطرت عاشور بعدم رغبة رينيه فايلر في استمراره مع الفريق، حيث عرضت عليه إقامة مباراة اعتزال والتكفل بكافة مصاريف سفره للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا.


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