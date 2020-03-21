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محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي

السبت 21/مارس/2020 - 03:17 م
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المحافظ
المحافظ
فتح الله رضوان
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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، أروقة الحديقة الاستوائية الدولية، والتي تقع على مساحة 105 أفدنة في أجمل بقعة ساحرة على صفحة نهر النيل. 

ورافق المحافظ في الجولة، الدكتور أحمد شعبان، نائبه واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، ومديري التخطيط العمراني والحدائق ونائب رئيس المدينة.

ووجه المحافظ بوضع تصور ومخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي حيوي؛ لاستثمار الموقع المتميز والطبيعة الساحرة والمساحة الكبيرة التي تصل إلى 105 أفدنة، بجانب خلق بانوراما جمالية بدهان البيوت الواقعة على جانبى الحديقة بلون موحد.

كما وجه بدراسة مقترح إنشاء منزل ومطلع لمحور وكوبرى خزان أسوان الحر عليها مما سيساهم فى تسهيل دخول وخروج الزائرين من المواطنين وأيضًا الأفواج السياحية للإستمتاع بأكبر متنزه عالمى يضم العديد من عوامل الجذب المختلفة 

وخلال جولته بالحديقة، استمع المحافظ، لمقترحات تحويل الحديقة لمتنزه عالمي، يضم حدائقا مفتوحة للحيوان وملاهٍ للأطفال وبحيرات صناعية ومراكز ثقافية وعلمية وفنية، علاوة على مسرح مفتوح وسينما وقاعات للحفلات ومطاعم وكافتيريات وبازارات، وإتاحة التجول في الحديقة بواسطة العربات الكهربائية والطفطف، فضلًا عن المسطحات الخضراء وعرض النباتات الاستوائية المختلفة. 

وكلف بضرورة إدارة الحديقة بشكل يحقق العوائد المرجوة منها من خلال رفع كفاءة البرجولات والمقاعد ودورات المياه العمومية ومشربيات المياه وشبكات الري والإطفاء والمسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، مع دراسة إقامة مراسٍ لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية.
 
وأكد المحافظ، تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الاستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل واستثمار المقومات والمميزات السياحية والخدمية للمحافظة.

ونوه بأن ذلك يتوازى مع جهود المحافظة لتنفيذ أعمال التطوير والتجميل وإيجاد حلول غير تقليدية للاختناقات المرورية من خلال تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمي، يتضمن إنشاء باركنج أسفل هذا المنتزة نحو 300 سيارة على مساحة 10 آلاف متر.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الواجهة الجمالية والحضارية للبر الغربي المطل على صفحة نهر النيل الخالد وإعداد دراسة متناسقة لتكون منطقة مضافة للحركة السياحية، وقيام لجنة الاستثمار بالمحافظة بعرض كافة الفرص الاستثمارية على أعضاء غرفة شركات السياحة لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات استثمارية جديدة تساهم بدورها في توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء الغرفة شكرهم للمحافظ على ما يقوم به من جهود، والأجهزة المعاونة له بفكر ورؤية جديدة للنهوض بالمحافظة وتجميلها لتكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، وأيضًا لإتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم ومقترحاتهم بشفافية ومصارحة كاملة بما سيعود بالخير على عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.


محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
محافظ أسوان: مخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحي
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مزار عالمي محافظة أسوان محافظ أسوان محافظ الحديقة الاستوائية

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