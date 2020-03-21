قطبا مانشستر يتبرعان ويتحدان ضد فيروس كورونا

قرر ناديا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين وضع خلافتهما جانباً، والإتحاد معاً لمواجهة فيروس كورونا، الذي يستشري في جميع البلدان الأوروبية حالياً.





وقرر الناديان التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لإحدى المنظمات الخيرية، التي تتولى توصيل الأموال لبنوك الطعام في إنجلترا.





وقرر الناديان توجيه 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهما نحو منظمة تروسيل، التي ترعى 1200 بنكاً للطعام في إنجلترا، منها 19 بنكاً في مدينة مانشستر.





وأعلن الناديان خبر التبرع عبر موقعيهما الرسمي، حيث قال الناديان في بيان مشترك: "نعلن بكل سرور دعمنا للهيئات الخيرية التي تتولى رعاية بنوك الطعام للمتأثرين بكارثة كورونا".



