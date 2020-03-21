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السعودية تحتل المركز الـ18 بين أكبر اقتصادات في العالم

السبت 21/مارس/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
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احتلت السعودية المركز الـ18 بين أكبر اقتصادات في العالم، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019، نحو 2.97 تريليون ريال (793 مليار دولار).


ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، حلت السعودية كأكبر اقتصاد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي.


وارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية 0.82 في المائة في 2019، بزيادة 24.2 مليار ريال عن مستويات 2018 البالغة 2.95 تريليون ريال.


ويشكل الاقتصاد السعودي نحو 1 في المائة من الناتج المحلي العالمي البالغ 86.6 تريليون دولار في 2019.
وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات العالم بناتج محلي يبلغ 21.44 تريليون ريال، يعادل 24.8 في المائة من الناتج العالمي، وثانيا الصين بناتج محلي 14.14 تريليون دولار، يمثل 16.3 في المائة من الناتج العالمي.


وثالثا اليابان بناتج محلي 5.15 تريليون دولار، يمثل 5.9 في المائة من الناتج العالمي، ثم ألمانيا بناتج محلي 3.86 تريليون دولار، يمثل 4.5 في المائة من الناتج العالمي.


وفي المركز الخامس الهند بناتج محلي 2.94 تريليون دولار، يمثل 3.4 في المائة من الناتج العالمي، ثم المملكة المتحدة بناتج محلي 2.74 تريليون دولار يمثل 3.2 في المائة من الناتج العالمي.


وسابعا فرنسا بناتج محلي 2.71 تريليون دولار يمثل 3.1 في المائة من الناتج العالمي، ثم إيطاليا بناتج محلي 1.99 تريليون دولار، ما يشكل 2.3 في المائة من الناتج العالمي.


وجاءت البرازيل في المرتبة التاسعة بناتج محلي 1.85 تريليون دولار، يمثل 2.1 في المائة من الناتج العالمي، ثم كندا بناتج محلي 1.73 تريليون دولار، يعادل 2 في المائة من الناتج العالمي.


فيما حلت روسيا وكوريا الجنوبية في المركزين الـ11 و12 بناتج محلي 1.63 تريليون دولار يمثل 1.9 في المائة من الناتج العالمي لكل منهما.


وفي المركز الـ13 جاءت إسبانيا بناتج محلي 1.4 تريليون دولار، يمثل 1.6 في المائة من الناتج العالمي، ثم أستراليا بناتج محلي 1.38 تريليون دولار، يعادل 1.59 في المائة من الناتج العالمي.


والمكسيك حلت في المركز الـ15 بناتج محلي 1.27 تريليون دولار، يمثل 1.5 في المائة من الناتج العالمي، ثم إندونيسيا بناتج محلي 1.11 تريليون دولار، ما يشكل 1.3 في المائة من الناتج العالمي. وجاءت هولندا في المركز الـ17 بناتج محلي 902 مليار دولار، يمثل 1 في المائة من الناتج العالمي في 2019.


وسجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، نموا 0.33 في المائة خلال 2019، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة بـ2.63 تريليون ريال في 2018 بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال مدعوما من القطاع غير النفطي.

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