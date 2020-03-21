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محافظ بورسعيد: 95% من أصحاب المحال ملتزمين بقرارات الحكومة

السبت 21/مارس/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لأهالي محافظة بورسعيد على التزامهم بتنفيذ القرارات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أن أكثر من 95% من أصحاب المحال التجارية والمقاهي ملتزمين بقرار إغلاق المحال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، باستثناء نسبة بسيطة تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه.

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، مخاطبًا كل أم وأب وشاب بالمحافظة: "مفيش أغلى من أمنا مصر، ومفيش أغلى منكم عندنا، ياريت نلتزم بالتعليمات حماية لبلدنا ولأسرنا وأبنائنا". 

وتابع محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين، منوهًا بأن المحافظة كانت سباقة في إقامة مجموعة أزمة لمواجهة فيروس كورونا يقودها نائب المحافظ، ومشارك بها كلية طب جامعة بورسعيد، وشباب متطوع ووزارة الصحة، وهذه المجموعة متواجهة بغرفة العمليات على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات وتساعد وزارة الصحة والأطباء المتواجدين في هذا المجال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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