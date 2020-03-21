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"المياه الوطنية": ضخ 9.7 مليون م3 يومياً

السبت 21/مارس/2020 - 02:48 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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طمأنت شركة المياه الوطنية، عملاءها في جميع مناطق المملكة ومدنها بأنها تضخ أكثر من 9 ملايين و700 ألف متر مكعب يومياً خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين، مع تطبيقها خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فايروس كورونا.

وأكدت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر.

وأكدت استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها كافة بمناطق المملكة المختلفة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة e.nwc.com.sa على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، وذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقاً للظروف الراهنة، واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات، مبينة أن خطتها التشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

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